Чому відмовляють у кредиті?

Порада: якщо вам потрібна невелика сума, не обов'язково оформляти кредит. Ви можете скористатися кредитною карткою. На кредитній карті можна відкрити ліміт, який вам підійде.

До того ж у кожної картки є грейс-період (в середньому до 65 днів), який дозволяє користуватися кредитними коштами без відсотків. Детальніше про те, що краще вибрати - кредит або кредитну карту, читайте в статті на Finance.ua.

Разом з Finance.ua розбираємося, яким клієнтам банки й МФО побоюються видавати гроші й що зробити, щоб гарантовано отримати кредит онлайн або кредитну карту.

У вас низький кредитний рейтинг

Кредитна історія - це документ, в якому міститься інформація про всі кредитні операції людини. У ньому зазначено, скільки відкритих і закритих позик є у позичальника, чи вчасно він виплачував їх, чи подавав він заявку на кредит в кілька банків або МФО одночасно і т.д. Кредитний рейтинг формується на основі даних по кредитній історії.

Відповідно до законодавства, громадяни України мають право безплатно перевірити свою кредитоспроможність один раз на рік. Можна перевіряти історію і повторно, але це вже обійдеться в 30-50 грн.

Найпростіший спосіб повернути довіру кредиторів - це виправити зіпсовану в минулому кредитну історію. Щоб поліпшити кредитну історію, необхідно оформити кілька кредитів і повернути їх вчасно.

Дізнатися свій кредитний рейтинг ви можете за допомогою безкоштовного сервісу від Finance.ua.

У вас низький офіційний рівень доходу

Ваш дохід важливий для кредиторів, оскільки він безпосередньо впливає на суму, яку вам можуть видати. У більшості фінансових організацій кредит не видають, якщо сума щомісячного платежу за позикою перевищує 40-50% щомісячного доходу позичальника.

Це потрібно для того, щоб не перевищувати кредитне навантаження на позичальника. Якщо сума виплат по кредиту буде займати більшу частину доходу, є ризик, що позичальник не виплатить кредит. В такому випадку кредитор може видати менше грошей, ніж запрошував клієнт.

Ви надали документи/заповнили заявку з помилками або помилками

Угода з видачі кредиту - це серйозний договір, тому всі документи повинні відповідати вимогам законодавства.

Це допоможе убезпечити як фінансова установа, так і самого клієнта: якщо у вас виникнуть суперечки з кредитором, і ви будете впевнені у своїй правоті, то зможете звернутися за допомогою до суду.