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Законно ли не пускать в школу детей без прививок? Что решил Верховный Суд

Киев  •  УНН

 • 62988 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховный Суд оставил без изменений судебные решения, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, которая не была привита по возрасту. Об этом сообщает пресс-служба ВС, передает УНН.

Цитата

"Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, которая не была привита по возрасту", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что, согласно ст. 53 Закона Украины "Об образовании" соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды.

В соответствии с положениями ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех вопросах детей первоочередное внимание уделяется наилучшим интересам ребенка.

Задачей государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на образование и интересами других детей.

В то же время, закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку.

По информации пресс-службы, по делу, которое пересматривается, индивидуальное право (интерес) отказаться от прививки матерью ребенка при сохранении объема прав ребенка на получение образования, в том числе в школьных учебных заведениях, противопоставляется общему праву (интересам) общества, других родителей и их детей, которые провели в установленном государством порядке прививки, в том числе перед направлением детей в учебное заведение для получения образования. Вследствие установления такого баланса достигается цель - общее благо в форме права на безопасность и охрану здоровья, что гарантированно статьями 3, 27 и 49 Конституции Украины.

Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, который не имеет профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка.

Следовательно, право ребенка истицы на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду общественных интересов.

В то же время право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установленные альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении.

"Доводы о том, что оспариваемыми приказами ответчика нарушено конституционное право ребенка на образование, являются безосновательными, учитывая следующее. Решая вопрос о соотношении норм статей 3 и 53 Конституции Украины, нельзя не признать приоритетность обеспечения безопасности жизни, здоровья и безопасности человека над правом на образование", - добавили в ВС.

Справка

В феврале Министерство юстиции Украины разъяснило, что невакцинированные дети, за исключением тех, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации, не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками.

Впрочем, есть исключения.

Как утверждают в Минюсте, "в случае если профилактические прививки детям проведено с нарушением установленных сроков в связи с медицинскими противопоказаниями, при благополучной эпидемической ситуации по решению консилиума соответствующих врачей они могут быть приняты в соответствующее детское учреждение и посещать его".

Кроме того, существует Перечень медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок.

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