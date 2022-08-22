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Будет ли "банкопад 2.0"? В Ассоциации украинских банков дают противоречивые прогнозы

Киев • УНН

 • 226517 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Ассоциации украинских банков опровергают собственные прогнозы относительно возможного банковского кризиса. В июне в Ассоциации утверждали, что повышение Нацбанком учетной ставки может привести к новому “банкопаду”, а уже в августе подчеркивают, что банковская система стабильна и банки повышают ликвидность. Об этом говорится в заявлениях АУБ на их официальном сайте, передает УНН.

Будет ли "банкопад 2.0"? В Ассоциации украинских банков дают противоречивые прогнозы

Детали

В июне на сайте Ассоциации появилось обращение к главе НБУ Кириллу Шевченко, в котором отмечалось, что повышение учетной ставки может привести к банкротству двух десятков украинских банков.

Цитата

“Учитывая перспективу резкого удорожания ресурсов, которое станет неизбежным следствием поднятия НБУ ставки по кредиту до 27%, следует отметить, что повышение процентов по кредитам повлечет за собой резкое ухудшение структуры кредитных портфелей, нарушение норм резервирования и значительное снижение ликвидности банковской системы. Это может привести к потере капитала и ликвидности банковской системы, и, как следствие, — к банковскому кризису, которого удавалось избежать даже в первые месяцы войны”, - говорилось в заявлении.

Однако в августе в АУБ опровергли свой прогноз и заявили об улучшении ситуации в банковском секторе. Ссылаясь на отчет НБУ, в Ассоциации отметили, что банки во ІІ квартале повысили ликвидность и операционную доходность за счет увеличения объемов депозитов.

Отметим, что рост поступлений по депозитам также связан с поднятием учетной ставки, ведь вместе с ней банки повышают свои процентные ставки по кредитам и депозитам, что больше побуждает клиентов откладывать деньги на депозитные счета.

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