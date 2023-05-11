Из-за теневых платежей украинцы тратят на медицину больше, чем государство — экспертная дискуссия

Ведущий дискуссии, Михаил Кухар, привел данные, что в Украине на здравоохранение и медицинские услуги направляется около 10 % ВВП — это сопоставимо со странами Европы. Из этих средств государственное финансирование составляет 3,5 % ВВП, а еще около 7 % — самостоятельные расходы украинцев, включая так называемые теневые платежи.

Александра Машкевич, директор департамента медицинских услуг Минздрава, отметила: «Катастрофические расходы домохозяйств — теневые платежи, имеющиеся в нашей стране, составляют большую долю и вносят значительный вклад в медицинскую систему… Деньги вливаются, к сожалению, не государством, а нашими пациентами». По ее словам, 67 % украинцев оказываются перед выбором: обратиться за медицинской помощью или купить себе продукты, или оплатить коммунальные услуги».

Анна Пуртова, член парламентского комитета по вопросам бюджета и глава подкомитета по государственным инвестициям, отметила важность прозрачного движения средств. Это будет способствовать повышению качества лечения для украинцев и расширит возможности финансирования медицины международными партнерами Украины: «Прозрачность инвестиций в Украину очень беспокоит европейских коллег, потому что речь идет о тысячах разных проектов и миллиардах долларов и евро инвестициях. Есть риск, что международные организации не будут спешить инвестировать. Учитывая это, нужно все максимально выводить из тени», — отметила она и призвала экспертов в области здравоохранения предлагать эффективные модели ее развития.

Александр Квиташвили, экс-министр здравоохранения Украины, видит будущее украинской медицины во взаимодействии государства и частных медицинских учреждений: «Будущее Украины – это частная медицинская система. Государство закупает у частных медицинских учреждений услуги для населения в рамках программы медицинских гарантий. А перед этим следует найти «золотую середину» по стоимости таких услуг».

Ирина Кондратова, педиатр-неонатолог, руководитель Харьковского регионального перинатального центра, заявила, что развитие здравоохранения тормозит низкий профессиональный и управленческий уровень «красных директоров» государственных и муниципальных учреждений: «Я бы все, что можно, децентрализовала. Все, что можно, — отдала бы частному сектору. Потому что в коммунальных и государственных учреждениях нет менеджмента: только у немногих руководителей коммунальных учреждений есть бизнес-образование. Большинство проблем медицинской отрасли кроются в проблемах менеджмента». А перед этим, по мнению специалиста, государство должно установить перечень медицинских услуг, стоимость которых украинцам компенсирует государство в пределах медицинских гарантий НСЗУ.

Михаил Радуцкий, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, напомнил о необходимости формирования равных условий деятельности для частных и бюджетных учреждений здравоохранения: «Если они предоставляют одинаковую услугу по соглашению и по тарифу НСЗУ, то и их налоги должны быть одинаковыми». А для моделирования результатов реформы депутат предлагает реализовать пилотный проект в одном из городов Украины.