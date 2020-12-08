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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22099 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80800 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101306 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117429 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 152277 просмотра

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Из-за вспышки неизвестной болезни в Индии уже госпитализировали около 500 человек

Из-за вспышки неизвестной болезни в Индии уже госпитализировали около 500 человек

Киев  •  УНН

 • 19687 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Около 500 человек были госпитализированы с неизвестным заболеванием в индийском штате Андхра-Прадеш в Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New Indian Express.

"Загадочная болезнь, охватившая Элуру в районе Западного Годавари, не продемонстрировала никаких признаков исчезновения в понедельник, при этом количество людей, у которых обнаруживают такие симптомы, как тошнота, припадки и головная боль, выросло до 476 человек - резкое увеличение более чем на сотню по сравнению с воскресеньем. Из них 332 были выписаны, 125 проходят лечение в государственной общей больнице города, а 18 были доставлены в Виджаяваду и Гунтур для более детального лечения", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что в Индии госпитализировали более 450 человек из-за неизвестной болезни.

По данным медиков, у больных наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. У большинства состояние остается стабильным. Результаты тестов на коронавирус у пациентов оказались отрицательными.

"Возбудитель болезни не обнаружен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы", - заявили представители местных органов здравоохранения. Не исключено, добавили они, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

В начале мая также сообщалось, что в нескольких европейских странах зафиксированы случаи чрезвычайной тяжелой болезни, которая поражает детей. В некоторых случаях у больных детей также проявляют коронавирус.

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