Бюджет ежемесячно получает около 2,8 млрд долл. внешних поступлений - нардеп

Детали

На 4 августа, по данным Гетманцева, финансирование госбюджета с начала войны составило 805,3 млрд грн, или 26,95 млрд долл.

Из этой суммы:



11% – составили льготные кредиты МФО (МВФ, Всемирного банка, ЕИБ)



17% – ОВГЗ, размещенные на рыночных условиях



32% - монетизация дефицита госбюджета НБУ



40% – двусторонние официальные льготные кредиты и гранты (топ-5 крупнейших кредиторов/доноров – США, ЕС, Германия, Канада, Япония)



"В целом внешние поступления составили чуть больше половины (51%) от общего финансирования. В денежном выражении это 13,9 млрд долл. или около 2,8 млрд долл./мес. за 5 полных месяцев войны", - отметил нардеп.

При этом Гетманцев напомнил, что до конца года Украина ежемесячно нуждается в около 5 млрд долл. внешнего финансирования для сохранения макроэкономической стабильности и финансирования невоенных выплат.

"Это еще раз подчеркивает важность активизации усилий правительства и НБУ по привлечению внешней помощи, включая новую программу МВФ", - подчеркнул нардеп.

Дополнение

Украина до конца года хочет подписать новую масштабную программу с МВФ.