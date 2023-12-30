Британская разведка: россия к 2025 году будет иметь более полумиллиона убитых и раненых с нынешними темпами потерь
Киев • УНН
Британская разведка прогнозирует более 500 000 российских потерь до 2025 года при нынешних темпах потерь в Украине. Среднедневные потери выросли почти на 300 человек в день.
Среднесуточные потери рф в Украине выросли почти на 300 человек в сутки. Если потери будут продолжаться такими же темпами, то к 2025 году общее количество потерь рф может составить более полумиллиона убитых и раненых. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, сообщает УНН.
Детали
В британской разведке сообщают, что в течение 2023 года среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине выросло почти на 300 человек в сутки по сравнению с прошлым годом.
"Увеличение среднесуточных показателей, как сообщают украинские власти, почти наверняка отражает деградацию российских сил и ее переход к более низкому качеству и большой массовой армии после "частичной мобилизации" резервистов в сентябре 2022 года. Вероятно, россии понадобится от пяти до десяти лет, чтобы восстановить когорту высокоподготовленных и опытных воинских частей", - отмечается в отчете британской разведки.
Кроме того, если потери будут продолжаться такими же темпами в течение следующего года, то к 2025 году россия будет иметь более полумиллиона убитых и раненых за три года войны.
"Это по сравнению с 70 000 потерь Советского Союза в девятилетней советско-афганской войне", - добавляют в разведке.
Напомним,
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 358 270 человек, 5969 танков и сотен единиц военной техники.
Британская разведка: россия к 2025 году будет иметь более полумиллиона убитых и раненых с нынешними темпами потерь
Британская разведка прогнозирует более 500 000 российских потерь до 2025 года при нынешних темпах потерь в Украине. Среднедневные потери выросли почти на 300 человек в день.
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