Brent торгуется на уровне 26 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 26,08 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:54, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,34%.
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При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 22,62 доллара за баррель, потеряв 0,04%.
Напомним, мировой рынок нефти в начале прошлой недели, 9 марта, пережил " черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.
После этого рынок нефти пережил еще несколько падений цен. 18 марта цена нефти упала ниже 25 долларов за баррель впервые с 2003 года.