Блокада на границе с Польшей: польские забастовщики угрожают заблокировать "все" пункты пропуска

Польские перевозчики угрожают заблокировать "все" пункты пропуска на польско-украинской границе, сообщает Polsat News, пишет УНН.

Мы усилим акцию протеста, не пропуская автомобили из Украины на всех пунктах пропуска с Польшей. Но я думаю, что к тому времени что-то будет решено, потому что это идет в правильном направлении - сказал представитель польского комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.

Детали

Пока что акция протеста на переходе "Медика" длилась с 10 до 21 часа, с 27 ноября она будет круглосуточной и продлится до 3 января 2024 года.

Напомним

В очередях на территории Польши в сторону Украины по состоянию на утро сегодня находилось 3,5 тыс. грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Шегини" - это 1400.

Справочно

Всего на украинско-польской границе функционирует 17 пунктов пропуска и пунктов контроля, из них 8 автомобильных пунктов пропуска.