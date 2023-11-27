Блокада на границе с Польшей: польские забастовщики угрожают заблокировать "все" пункты пропуска
Киев • УНН
Польские забастовщики угрожают заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе
Польские перевозчики угрожают заблокировать "все" пункты пропуска на польско-украинской границе, сообщает Polsat News, пишет УНН.
Мы усилим акцию протеста, не пропуская автомобили из Украины на всех пунктах пропуска с Польшей. Но я думаю, что к тому времени что-то будет решено, потому что это идет в правильном направлении
Детали
Пока что акция протеста на переходе "Медика" длилась с 10 до 21 часа, с 27 ноября она будет круглосуточной и продлится до 3 января 2024 года.
Напомним
В очередях на территории Польши в сторону Украины по состоянию на утро сегодня находилось 3,5 тыс. грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Шегини" - это 1400.
Справочно
Всего на украинско-польской границе функционирует 17 пунктов пропуска и пунктов контроля, из них 8 автомобильных пунктов пропуска.
Блокада на границе с Польшей: польские забастовщики угрожают заблокировать "все" пункты пропуска
Польские забастовщики угрожают заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе.
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