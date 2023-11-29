Белый дом сообщил, какие штаты получили выгоду от военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена распространила первые данные о том, какие американские штаты получили выгоду от миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины, чтобы заручиться поддержкой республиканцев, которые голосовали против помощи Киеву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ Белого дома, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из-за войны в Украине больше всего денег в США на производство оружия и боеприпасов получил штаты Пенсильвания, Аризона и Техас.

В то время как трое из восьми членов Конгресса-республиканцев от Пенсильвании голосовали против финансирования помощи Украине, данные свидетельствуют, что штат получил 2,364 миллиарда долларов в виде расходов и инвестиций на создание оружия и боеприпасов. Это больше, чем все штатов, отмечает Reuters.

У Техасе 18 из 25 представителей США от республиканцев проголосовали против помощи Украине. В то же время Техас получил 1,45 миллиарда долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого оружия.

В Аризоне трое из шести представителей республиканцев проголосовали против помощи, тогда как в штат поступило 2,196 миллиарда долларов.

У своем последнем запросе на выделение 106 миллиардов долларов на Украину, Израиль, Индо-Тихоокеанский регион и охрану границ президент США Джо Байден 20 октября подчеркнул, что оружие для Украины - это рабочие места для американцев.

Он отметил, что часть денег пойдет американским компаниям на замену оборудования, отправленного за границу, и упомянул ракетные системы Patriot, производимые компанией Raytheon в Аризоне, и "артиллерийские снаряды, производимые в 12 штатах страны", назвав Пенсильванию, Огайо и Техас.

Дополнение

В последние на днях администрация распространила среди законодателей на Капитолийском холме карты с разбивкой по штатам инвестиций на сумму 27 миллиардов долларов и расходов на "закупки боеприпасов и тактических машин".

У четырех штатах на карте администрации Байдена - Аризоне, Пенсильвании, Арканзасе и Висконсине - расположены производственные предприятия, которые в целом получили контракты на общую сумму более 1 миллиарда долларов за свою продукцию, предназначенную для помощи Украине.

Еще 18 миллиардов долларов в виде контрактов распределены между производственными предприятиями, расположенными в более чем двух десятках других штатов.

Добавим

На следующей неделе Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи Израилю и Украине, причем лидер большинства Шумер настаивает на двухпартийной поддержке, несмотря на разногласия по финансированию безопасности южной границы США.