Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с поддержкой для Украины
Президент Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год в размере $886,3 млрд, включая $800 млн на помощь Украине.
Журналист "24 канала" Печий остался в Европе после саммита ЕС, сбежав из Украины
Журналист "24 канала" Алексей Печий сбежал в Европу после саммита ЕС в Брюсселе и не вернулся в Украину, что вызвало шок и неодобрение со стороны его работодателя, медиа-холдинга "Люкс".
Компания Firefly Aerospace успешно запустила ракету со спутником корпорации Lockheed Martin
Компания Firefly Aerospace успешно запустила ракету Alpha со спутником Tantrum компании Lockheed Martin, продемонстрировав быструю калибровку датчиков на орбите. Запуск состоялся с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.
Атака Одесской области: российские бпла повредили школу, открыто уголовное производство
Российские беспилотники повредили школу в Одесской области, что стало поводом для открытия уголовного производства по факту нарушения законов войны.
Россияне на Донетчине обстреляли двух волонтеров и фотографа, прокуратура начала расследование
Двое волонтеров и фотограф были ранены в результате российских обстрелов в Донецке, что заставило Донецкую прокуратуру начать расследование военных преступлений.
Сумщина: армейцы рф атаковали регион 16 раз в течение суток
Российские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Сумской области, всего произошло 16 обстрелов и 112 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Украина вернула из России четырех граждан - Лубинец
Украина вернула четырех граждан из России и способствовала воссоединению российских семей, что подтвердил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Также состоялся обмен гуманитарной помощи на военнопленных.
Польша стремится снять блокаду границы для украинских грузоперевозчиков до Рождества
Заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж оптимистично настроен относительно решения украинской грузовой блокады до Рождества после дискуссий с украинскими чиновниками и запланированных переговоров с протестующими.
Украинская сноубордистка стала победительницей соревнований среди юниоров в Чехии
Элеонора Павлюк, 18-летняя украинская сноубордистка, получила свою первую награду высшей пробы, выиграв золото в параллельном слаломе на юниорских соревнованиях FIS в Монинеце, Чехия.
Атака дронов в Одесской области: все 7 вражеских целей сбиты
Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников, все они были сбиты противовоздушной обороной. В результате взрыва сбитого беспилотника были повреждены окна учебного заведения, но обошлось без жертв.