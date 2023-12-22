Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с поддержкой для Украины

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.

Детали

Палата представителей Конгресса США одобрила проект 14 декабря, Сенат - 13 декабря. Документ содержит помощь Украине в размере $800 млн.

Этот законопроект продлевает действие Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, санкционируя в ее рамках выделение 300 миллионов долларов на 2024 и 2025 финансовый годы (до сентября 2025-го).

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