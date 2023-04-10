Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также было сбито 6 вражеских БпЛА: 3 – типа “Ланцет”, 2 – “Зала” и 1 – “Суперкам", — сообщили в Генштабе.

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Также, украинские защитники, а именно подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.