Авария грузового поезда под Днепром произошла из-за кражи рельсов - "Укрзализныця"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Злоумышленники пустили под откос грузовой поезд в Днепре — из-за кражи верхнего строения железной дороги сошли с рельсов локомотив и 15 вагонов. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныци”, передает УНН.
"Сегодня, 19 июня 2018 года, около 4 ночи на станции Нижнеднепровск-Узел из-за кражи верхнего строения пути произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов. Об инциденте было сообщено в правоохранительные органы, на месте работает комиссия ПАО "Укрзализныця"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сход вагонов с рельсов произошел из-за хищения ворами болтов и креплений главного пути № 3 станции. Восемь вагонов, которые сошли с рельсов, были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом (5,1 и 2 соответственно), семь - пустых.
"В результате инцидента пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются. На 1:03 опоздал на прибытие пригородный поезд Днепр - Орловщина. Пригородный поезд Красноград - Днепр в настоящее время задерживается на 1:13, Днепр - Орловщина - на 1:55", - отметили в "Укрзализныце".
Железнодорожники обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. В ПАО "Укрзализныця" отмечают, что обращение в МВД и СБУ по активизации работы их местных подразделений пока мало эффективны.
"За сутки в области фиксируется по несколько вмешательств, что во многом является следствием бездействия правоохранительных органов", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ночью 19 июня в Днепре грузовой поезд во время движения сошел с рельсов.