Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до шести

Из-за удара российских войск по Харькову количество пострадавших возросло до шести. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"Количество пострадавших возросло до шести. Еще двум женщинам оказали помощь на месте", - написал Синегубов.

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Перед этим Синегубов сообщал, что в результате удара российских войск по Харькову пострадали 4 человека: 8-летний мальчик, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина, которых госпитализировали, и 38-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь на месте.

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