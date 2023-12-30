Атака на белгород: росСМИ сообщают о пяти погибших и 25 раненых

В результате обстрела российского белгорода погибли пять человек, еще 25 ранены. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы, пишет УНН.

Детали

"По уточненным данным, пять человек погибли, 25 ранены после обстрела ВСУ центра белгорода", - сообщают росСМИ.

Также российские Telegram-каналы сообщают, что под огнем находился город шебекино и поселок уразовое. Предварительно, в этих населенных пунктах пострадавших нет.

В уразовом зафиксировано прямое попадание в физкультурно-оздоровительный комплекс, повреждено около 25 частных домов и ЛЭП.

Напомним

Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявил об обстреле центра Белгорода и обвинил Вооруженные силы Украины. По его словам, есть попадания и жертвы.