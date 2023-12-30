Атака на белгород: росСМИ сообщают о четырех погибших и 30 раненых
Киев • УНН
Обстрел белгорода привел к гибели 4 человек, 30 получили ранения. росСМИ призвали людей искать укрытие.
В результате обстрела российского Белгорода погибли четыре человека, еще тридцать пострадали. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, пишет УНН.
"Сейчас известно о четырех погибших и семи пострадавших при обстреле белгорода. В городе звучит сирена", - сообщают Telegram-каналы.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 30 человек.
Также сообщается, что работники полиции перекрывают центр города - все машины движутся в объезд. Жителей белгорода призывают пройти в укрытия и отключить электроэнергию, перекрыть газ и воду.
Напомним
Губернатор белгородской области рф Вячеслав гладков заявил об обстреле центра белгорода и обвинил Вооруженные силы Украины. По его словам, есть попадания и жертвы.
Атака на белгород: росСМИ сообщают о четырех погибших и 30 раненых
Обстрел белгорода привел к гибели 4 человек, 30 получили ранения. росСМИ призвали людей искать укрытие.
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