Атака на белгород: мчс рф сообщает о 10 погибших и 45 раненых
Киев • УНН
Обстрел белгорода: 10 погибших, 45 раненых.
В результате обстрела российского белгорода погибли 10 человек, еще 45 получили ранения. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций рф, пишет УНН.
Детали
"9 взрослых и 1 ребенок погибли. Пострадали 45 человек, из них - 4 ребенка. Дальнейшая информация уточняется", - заявили в мчс рф.
Напомним
Губернатор Белгородской области рф Вячеслав гладков заявил об обстреле центра белгорода и обвинил Вооруженные силы Украины.
Атака на белгород: мчс рф сообщает о 10 погибших и 45 раненых
Обстрел белгорода: 10 погибших, 45 раненых.
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