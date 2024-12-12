Атака дронов на Киев: в Печерском районе зафиксировано падение обломков
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано падение обломков российских дронов в Печерском районе на открытую территорию, без пожара и пострадавших.
В Киеве во время атаки российских дронов зафиксировано падение обломков в Печерском районе, передает УНН со ссылкой на КГВА.
"В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе столицы. Предварительно - на открытой территории, без пожара и пострадавших", - говорится в сообщении.
В КГВА напомнили, что в Киеве продолжается воздушная тревога, связанная с атакой дронов российской армии.
"Находитесь в безопасности до отбоя", - добавили в военной администрации.
Напомним
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов. Мониторинговые каналы сообщают, что рф, вероятно, планирует запустить по Украине около 100 дронов.