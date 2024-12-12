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Атака дронов на Киев: в Печерском районе зафиксировано падение обломков

Атака дронов на Киев: в Печерском районе зафиксировано падение обломков

Киев  •  УНН

 • 5511 просмотра

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В Киеве зафиксировано падение обломков российских дронов в Печерском районе на открытую территорию, без пожара и пострадавших.

В Киеве во время атаки российских дронов зафиксировано падение обломков в Печерском районе, передает УНН со ссылкой на КГВА.

"В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе столицы. Предварительно - на открытой территории, без пожара и пострадавших", - говорится в сообщении.

В КГВА напомнили, что в Киеве продолжается воздушная тревога, связанная с атакой дронов российской армии.

"Находитесь в безопасности до отбоя", - добавили в военной администрации.

Напомним

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов. Мониторинговые каналы сообщают, что рф, вероятно, планирует запустить по Украине около 100 дронов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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