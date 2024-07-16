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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф продолжает обстреливать жилые кварталы Херсона, есть раненый

Армия рф продолжает обстреливать жилые кварталы Херсона, есть раненый

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 18:42  •  16643 просмотра

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В результате российского обстрела в Корабельном районе Херсона 67-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

россияне продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона, пострадал человек. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА, передает УНН.

"В Корабельном районе пострадал 67-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Его в состоянии средней тяжести доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что у пострадавшего - взрывная травма и осколочное ранение ноги. Врачи оказывают ему помощь.

Войска рф ударили по селу на Херсонщине: ранена женщина15 июля 2024, 06:28 • 23193 просмотра

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