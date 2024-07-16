Армия рф продолжает обстреливать жилые кварталы Херсона, есть раненый
Киев • УНН
В результате российского обстрела в Корабельном районе Херсона 67-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
россияне продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона, пострадал человек. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА, передает УНН.
"В Корабельном районе пострадал 67-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Его в состоянии средней тяжести доставили в больницу", - говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что у пострадавшего - взрывная травма и осколочное ранение ноги. Врачи оказывают ему помощь.
Войска рф ударили по селу на Херсонщине: ранена женщина15 июля 2024, 06:28 • 23193 просмотра
Эксклюзив
Похищение младенца на Полтавщине: поиски продолжаются
Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
Эксклюзив
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив
россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин
Эксклюзив
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса
Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить
Эксклюзив
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
Эксклюзив