Армия рф продолжает обстреливать жилые кварталы Херсона, есть раненый

россияне продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона, пострадал человек. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА, передает УНН.

"В Корабельном районе пострадал 67-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Его в состоянии средней тяжести доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что у пострадавшего - взрывная травма и осколочное ранение ноги. Врачи оказывают ему помощь.

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