Армия рф обстреляла Херсон из артиллерии, двое раненых

Российские войска артиллерией ударили по Херсону, попали по жилому дому, известно о двух пострадавших, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Российская артиллерия ударила по Днепровскому району Херсона. Попали по жилому дому. "Скорая" доставила в больницу двух пострадавших. На момент обстрела они находились в собственных домах - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, у 78-летней херсонки диагностировали взрывную травму и контузию. Женщина, 63 лет, получила перелом предплечья и ушиб челюсти.

Состояние пострадавших, по его словам, оценивают как средней тяжести. Медики оказывают им помощь.

Напомним

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 102 раза, в том числе зерновой терминал, известно о погибшем и двух раненых.