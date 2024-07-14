российские войска ночью и утром совершили 2 обстрела по двум общинам Сумщины. Зафиксировано 11 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская и Середино-Будская общины, - говорится в сообщении.

В частности, враг бил из артиллерии по Белопольской громаде. Зафиксировано 3 взрыва. На Середино-Будскую громаду враг сбросил 8 мин.

Напомним

За прошедшие сутки, 13 июля, российские войска убили шестерых жителей Донецкой области и еще одиннадцати нанесли ранения.