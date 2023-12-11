Аргентина может способствовать объединению Латинской Америки вокруг Украины - Зеленский

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
  •  102759 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
  •  110073 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  201391 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  225953 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  204169 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  191420 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  183231 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  167658 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  175159 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  165770 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  151509 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  146034 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143949 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  134514 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143689 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

  •  124758 просмотра
В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

  •  123516 просмотра
Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

  •  120139 просмотра
В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

  •  111984 просмотра
Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

  •  101480 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
argentina-mozhet-sposobstvovat-obedineniyu-latinskoi-ameriki-vokrug-ukraini-zelenskii

Аргентина может способствовать объединению Латинской Америки вокруг Украины - Зеленский

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 10:13  •  23828 просмотра

Read in English

Президент Украины Зеленский считает, что Аргентина может объединить Латинскую Америку в поддержку мирных усилий Украины, намекая на сотрудничество в области энергетики, безопасности и диджитализации.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ отметил, что Аргентина может объединить страны Латинской Америки вокруг Украины и сыграть одну из ведущих ролей в имплементации Украинской формулы мира, пишет УНН.

Мы заинтересованы, чтобы Аргентина играла одну из ключевых ролей в Формуле мира как очень желанный представитель Латинской Америки 

- сказал Владимир Зеленский.

"Я очень заинтересован в объединении Латинской Америки вокруг Украины. Для нас это объединение вокруг правды. Я заинтересован в саммите Украина - Латинская Америка. И здесь я хотел бы, чтобы Хавьер Милей также нам помог в активизации и организации такой платформы", - добавил президент.

Детали

По мнению Владимира Зеленского, Украина и Аргентина имеют возможность сотрудничать во многих направлениях. В частности в энергетическом, чтобы в разы нарастить товарооборот между двумя государствами. А также в военной сфере, безопасности и в направлении диджетализации.

Кроме этого президент отметил, что Россия всегда причастна к тем конфликтам, которые сегодня вспыхивают в разных уголках мира, поэтому вопрос безопасности так важен, в том числе и для стран Латинской Америки.

Напомним

Вчера в Владимир Зеленский прибыл в Буэнос-Айрес, чтобы посетить инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. 

Во время поездки он также встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Лидеры стран обсудили ряд вопросов, среди которых: поддержка, сотрудничество и возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретился с представителями украинской общины в Аргентине

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
Аргентина може сприяти об’єднанню Латинської Америки навколо України - Зеленський
Argentina can help unite Latin America around Ukraine - Zelenskyy
Новости по теме

Аргентина может способствовать объединению Латинской Америки вокруг Украины - Зеленский

Президент Украины Зеленский считает, что Аргентина может объединить Латинскую Америку в поддержку мирных усилий Украины, намекая на сотрудничество в области энергетики, безопасности и диджитализации.

Политика •   •  23828 просмотра
Аргентина может способствовать объединению Латинской Америки вокруг Украины - Зеленский

Реестр деклараций открыт: кто из министров подал декларации

УНН выяснил, что несколько украинских министров сообщили о значительных изменениях в своем имущественном состоянии в 2023 году, когда НАПК возобновило публичный доступ к Реестру деклараций, за исключением исключений, связанных с военным положением.

Политика •   •  22201 просмотра
Реестр деклараций открыт: кто из министров подал декларации

Делают ставку на человеческий ресурс: Сырский заявил, что потери рф на Востоке в 8 раз больше, чем у ВСУ

Российские войска продолжают наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, неся значительные потери и подкрепляясь резервами и спецподразделениями. В то же время украинские войска держат прочную оборону благодаря тактическим действиям и точной артиллерии. Российские потери значительно превышают украинские.

Война •   •  21411 просмотра
Делают ставку на человеческий ресурс: Сырский заявил, что потери рф на Востоке в 8 раз больше, чем у ВСУ

В 2023 году в мире происходит 183 региональных конфликта - Bloomberg

В 2023 году Международный институт стратегических исследований сообщает о 183 конфликтах в мире, что является самым высоким показателем за последние 30 лет, которые разжигаются негосударственными субъектами и геополитической напряженностью, с заметным ростом интенсивности конфликтов и количества жертв.

Новости Мира •   •  18813 просмотра
В 2023 году в мире происходит 183 региональных конфликта - Bloomberg

СБУ поймала в Николаеве российского агента, который корректировал авиаудары рф и пытался сбежать на левобережье Херсонщины - СБУ

В Николаеве СБУ задержала российского агента, который руководил авиаударами и планировал побег после того, как был завербован через родственников в оккупированной Херсонской области. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.

Криминал и ЧП •   •  18053 просмотра
СБУ поймала в Николаеве российского агента, который корректировал авиаудары рф и пытался сбежать на левобережье Херсонщины - СБУ

Кулеба назвал четыре приоритета украинской делегации на заседании глав МИД стран ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сосредоточился на четырех приоритетах на Совете ЕС по иностранным делам: Переговоры о вступлении в ЕС, долгосрочная программа поддержки, финансирование военной помощи и 12-й пакет санкций ЕС против РФ. Кулеба сообщил о прогрессе в проведении законодательных реформ, необходимых для членства в ЕС.

Политика •   •  18003 просмотра
Кулеба назвал четыре приоритета украинской делегации на заседании глав МИД стран ЕС

Заявка Швеции в НАТО: в Турции считают, что Швеция еще не выполнила договоренностей, но в обмен на F-16 от США, ее заявка может быть поддержана

Турция утверждает, что Швеция не выполнила условия вступления в НАТО, но все еще может поддержать заявку Швеции в обмен на сделку с США по самолетам F-16.

Политика •   •  18040 просмотра
Заявка Швеции в НАТО: в Турции считают, что Швеция еще не выполнила договоренностей, но в обмен на F-16 от США, ее заявка может быть поддержана

В Украине снова дефицит электричества: из ЕС берут аварийную помощь, графиков не прогнозируют

Украина имеет дело с дефицитом электроэнергии, берет аварийную помощь из Румынии и Польши. Утренний ракетный обстрел Киева вызвал дополнительные повреждения электросети, от которых пострадали более 100 потребителей.

Общество •   •  18234 просмотра
В Украине снова дефицит электричества: из ЕС берут аварийную помощь, графиков не прогнозируют

Зеленского пригласили в США выступить перед сенаторами

Во время своего визита в США 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Байденом и выступит перед американскими сенаторами, сосредоточившись на потребностях Украины и дальнейшей поддержке со стороны США на фоне эскалации российских атак.

Политика •   •  24573 просмотра
Зеленского пригласили в США выступить перед сенаторами

Боррель перед саммитом ЕС поддержал переговоры о членстве Украины и продолжение военной поддержки

Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина заслуживает переговоров о членстве в ЕС и постоянной военной поддержки. На этой неделе лидеры ЕС будут принимать ключевые решения.

Политика •   •  24569 просмотра
Боррель перед саммитом ЕС поддержал переговоры о членстве Украины и продолжение военной поддержки