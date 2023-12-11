Аргентина может способствовать объединению Латинской Америки вокруг Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ отметил, что Аргентина может объединить страны Латинской Америки вокруг Украины и сыграть одну из ведущих ролей в имплементации Украинской формулы мира, пишет УНН.

Мы заинтересованы, чтобы Аргентина играла одну из ключевых ролей в Формуле мира как очень желанный представитель Латинской Америки - сказал Владимир Зеленский.

"Я очень заинтересован в объединении Латинской Америки вокруг Украины. Для нас это объединение вокруг правды. Я заинтересован в саммите Украина - Латинская Америка. И здесь я хотел бы, чтобы Хавьер Милей также нам помог в активизации и организации такой платформы", - добавил президент.

Детали

По мнению Владимира Зеленского, Украина и Аргентина имеют возможность сотрудничать во многих направлениях. В частности в энергетическом, чтобы в разы нарастить товарооборот между двумя государствами. А также в военной сфере, безопасности и в направлении диджетализации.

Кроме этого президент отметил, что Россия всегда причастна к тем конфликтам, которые сегодня вспыхивают в разных уголках мира, поэтому вопрос безопасности так важен, в том числе и для стран Латинской Америки.

Напомним

Вчера в Владимир Зеленский прибыл в Буэнос-Айрес, чтобы посетить инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея.

Во время поездки он также встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Лидеры стран обсудили ряд вопросов, среди которых: поддержка, сотрудничество и возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.

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