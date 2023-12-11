Аргентина может способствовать объединению Латинской Америки вокруг Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский считает, что Аргентина может объединить Латинскую Америку в поддержку мирных усилий Украины, намекая на сотрудничество в области энергетики, безопасности и диджитализации.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ отметил, что Аргентина может объединить страны Латинской Америки вокруг Украины и сыграть одну из ведущих ролей в имплементации Украинской формулы мира, пишет УНН.
Мы заинтересованы, чтобы Аргентина играла одну из ключевых ролей в Формуле мира как очень желанный представитель Латинской Америки
"Я очень заинтересован в объединении Латинской Америки вокруг Украины. Для нас это объединение вокруг правды. Я заинтересован в саммите Украина - Латинская Америка. И здесь я хотел бы, чтобы Хавьер Милей также нам помог в активизации и организации такой платформы", - добавил президент.
Детали
По мнению Владимира Зеленского, Украина и Аргентина имеют возможность сотрудничать во многих направлениях. В частности в энергетическом, чтобы в разы нарастить товарооборот между двумя государствами. А также в военной сфере, безопасности и в направлении диджетализации.
Кроме этого президент отметил, что Россия всегда причастна к тем конфликтам, которые сегодня вспыхивают в разных уголках мира, поэтому вопрос безопасности так важен, в том числе и для стран Латинской Америки.
Напомним
Вчера в Владимир Зеленский прибыл в Буэнос-Айрес, чтобы посетить инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея.
Во время поездки он также встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Лидеры стран обсудили ряд вопросов, среди которых: поддержка, сотрудничество и возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретился с представителями украинской общины в Аргентине
Аргентина может способствовать объединению Латинской Америки вокруг Украины - Зеленский
Президент Украины Зеленский считает, что Аргентина может объединить Латинскую Америку в поддержку мирных усилий Украины, намекая на сотрудничество в области энергетики, безопасности и диджитализации.
Реестр деклараций открыт: кто из министров подал декларации
УНН выяснил, что несколько украинских министров сообщили о значительных изменениях в своем имущественном состоянии в 2023 году, когда НАПК возобновило публичный доступ к Реестру деклараций, за исключением исключений, связанных с военным положением.
Делают ставку на человеческий ресурс: Сырский заявил, что потери рф на Востоке в 8 раз больше, чем у ВСУ
Российские войска продолжают наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, неся значительные потери и подкрепляясь резервами и спецподразделениями. В то же время украинские войска держат прочную оборону благодаря тактическим действиям и точной артиллерии. Российские потери значительно превышают украинские.
В 2023 году в мире происходит 183 региональных конфликта - Bloomberg
В 2023 году Международный институт стратегических исследований сообщает о 183 конфликтах в мире, что является самым высоким показателем за последние 30 лет, которые разжигаются негосударственными субъектами и геополитической напряженностью, с заметным ростом интенсивности конфликтов и количества жертв.
СБУ поймала в Николаеве российского агента, который корректировал авиаудары рф и пытался сбежать на левобережье Херсонщины - СБУ
В Николаеве СБУ задержала российского агента, который руководил авиаударами и планировал побег после того, как был завербован через родственников в оккупированной Херсонской области. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
Кулеба назвал четыре приоритета украинской делегации на заседании глав МИД стран ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сосредоточился на четырех приоритетах на Совете ЕС по иностранным делам: Переговоры о вступлении в ЕС, долгосрочная программа поддержки, финансирование военной помощи и 12-й пакет санкций ЕС против РФ. Кулеба сообщил о прогрессе в проведении законодательных реформ, необходимых для членства в ЕС.
Заявка Швеции в НАТО: в Турции считают, что Швеция еще не выполнила договоренностей, но в обмен на F-16 от США, ее заявка может быть поддержана
Турция утверждает, что Швеция не выполнила условия вступления в НАТО, но все еще может поддержать заявку Швеции в обмен на сделку с США по самолетам F-16.
В Украине снова дефицит электричества: из ЕС берут аварийную помощь, графиков не прогнозируют
Украина имеет дело с дефицитом электроэнергии, берет аварийную помощь из Румынии и Польши. Утренний ракетный обстрел Киева вызвал дополнительные повреждения электросети, от которых пострадали более 100 потребителей.
Зеленского пригласили в США выступить перед сенаторами
Во время своего визита в США 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Байденом и выступит перед американскими сенаторами, сосредоточившись на потребностях Украины и дальнейшей поддержке со стороны США на фоне эскалации российских атак.
Боррель перед саммитом ЕС поддержал переговоры о членстве Украины и продолжение военной поддержки
Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина заслуживает переговоров о членстве в ЕС и постоянной военной поддержки. На этой неделе лидеры ЕС будут принимать ключевые решения.