А.Парубий объявил перерыв в работе парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в утреннем пленарном заседании на 30 минут, передает корреспондент УНН.
Перед перерывом депутаты отклонили изменения в Налоговый кодекс относительно льготного ввоза в Украину иностранных судов.
Напомним, Верховная Рада предварительно одобрила Государственную программу авиационной безопасности.
Как сообщал УНН, Рада разрешила ввести электронный билет в транспорте .