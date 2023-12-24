6 стран ЕС не присоединились к обязательствам по безопасности Украины

Шесть стран Европейского союза пока не присоединились к декларации, касающейся гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает УНН.

Из 27 стран ЕС только 6 пока не присоединились к совместной декларации (относительно гарантий безопасности для Украины - ред.) заявил Сибига.

По его словам, речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Мы сейчас работаем с этими партнерами, чтобы они также присоединились к декларации добавил заместитель председателя ОП.

Сибига отметил, что, по его мнению его мнению, убеждать в целесообразности присоединения не нужно, ведь все понимают, что рано или поздно это произойдет.

Просто мы говорим о конкретных вещах, в чем то или иное государство сильное и готово взять на себя обязательства в одном из блоков, зафиксированных в декларации. Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации добавил он.

Андрей Сибига добавил, что вопрос присоединения к декларации по гарантиям безопасности обсуждался на встрече президента Владимира Зеленского с польским министром иностранных дел в Киеве.

Были доведены наши ожидания, услышали позицию польской стороны. Убежден, что мы выйдем на правильный результат, которого заслуживают обе страны сказал он.

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