Звільнення Жмака: Наглядова рада "УЗ" зробила офіційну заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Рішення щодо пропозиції звільнити Володимира Жмака з посади голови правління було прийняте наглядовою радою в найкращих інтересах Товариства, повідомили в "Укрзалізниці", передає УНН.
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Відповідальний за фінанси член правління Іван Юрик керуватиме Товариством у проміжний період задля забезпечення фінансової та операційної стабільності Укрзалізниці.
“Найближчим часом наглядова рада розпочне конкурсний відбір нового голови правління", - повідомила Наглядова рада.
Доповнення
Сьогодні 17 березня Кабмін звільнив Володимира Жмака з посади керівника “Укрзалізниці”. Напередодні його неефективність затвердила Наглядова Рада “УЗ”.
15 березня Жмак мав бути на засіданні Наглядової Ради, а 18 березня — на засіданні Тимчасової слідчої комісії в парламенті, однак саме в день засідання Наглядової Ради він раптово заявив про отримання позитивного тесту на Covid-19, чим викликав сумніви навіть у залізничників.
11 березня у відставку подав член правління “УЗ” Іраклі Езугбая, відповідальний за напрямок вантажних перевезень. Його звинуватили у зумисному заниженні тарифів на вагони “УЗ”, що зумовило падіння доходів всієї держкомпанії. Загалом у минулому році “УЗ” недовиконала фінплан на 25 млрд грн (чверть від очікуваних доходів, співставна з траншем МВФ).
Окрім менеджменту “УЗ”, за збитки держкомпанії вирогідно будуть питати і з НАБУ, які мали слідкувати за правлінням держкомпанії і не допускати схем, а натомість півроку “мовчали”. Деякі ЗМІ пояснюють це тим, що менеджмент “УЗ” і окремі представники НАБУ діяли спільно, і разом становили так зване “грузинське крило Саакашвілі”.
Дотично підтверджується це і чутками з популярних Telegram-каналів, які вказують на те, що звільнення Жмака могло бути пов’язане з намаганням по-своєму розділити “Укрзалізницю” на чотири вертикалі, а найприбутковіший напрямок — вантажні перевезення — віддати людям Саакашвілі.