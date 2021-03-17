Зранку у Києві "стоять" усі мости

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицею Набережно-Хрещатицька, проспектом Степана Бандери, вулицями Олени Теліги, Петропавлівська, Автозаводська, Вишгородська, Юрія Ілленка, Січових Стрільців, Володимирським узвозом.

Затори помітні на проспекті Правди, Повітрофлотському проспекті, проспекті Любомира Гузара, вулицях Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Польова, Народного Ополчення, проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Частково рух ускладнено Дніпровською набережною, вулицею Миропільська, бульваром Перова.

Доповнення

За прогнозами синоптиків, 17 березня в більшості областей України мокрий сніг та дощ, на півдні і в центрі країни подекуди значні опади, в Карпатах значний сніг. Вночі та вранці на дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с, в Україні, крім північних областей, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини.

Температура 17 березня в Україні, крім південної частини, 1-6° тепла.