Зранку майже всі мости Києва скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Леся Курбаса, на вулицях В’ячеслава Чорновола, Васильківській, Жулянській. Рух ускладнено проспектом Валерія Лобановського, Героїв Сталінграда.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського, Богатирською, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською та Академіка Глушкова.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 3 жовтня у Києві очікується короткочасний дощ, температура вдень сягатиме 23 градусів тепла.