"Зоря" вийшла переможцем із результативного протистояння з "Маріуполем"

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Завершився матч другого туру чемпіонату України з футболу в якому в гості до "Маріуполя" завітала луганська "Зоря", передає УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

У першому таймі "Зоря" здійснила великий заділ, забивши три голи. Авторами забитих м'ячів стали Назаріна, Зейхеді і Гладкий. По перерві Зейхеді ударом на 60 хвилині оформив дубль. Проте приазовці не здавалися і зуміли забити три голи у відповідь. Вдалими ударами відзначилися Кулаков, Світюха та Микитишин – 3:4.

Таким чином "Маріуполь" продовжив невдалий початок сезону – тільки один бал в активі та 15 місце. "Зоря" із 7-ма балами піднялася на сьомий рядок.

У наступному турі "Зоря" прийматиме "Ворсклу", а "Маріуполь" відправиться у гості до "Інгульця".

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