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"Заря" вышла победителем из результативного противостояния с "Мариуполем"

"Заря" вышла победителем из результативного противостояния с "Мариуполем"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Завершился матч второго тура чемпионата Украины по футболу в котором в гости к "Мариуполю" наведалась луганская "Заря", передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

детали

В первом тайме "Заря" осуществила большой задел, забив три гола. Авторами забитых мячей стали Назарина, Зейхеди и Гладкий. После перерыва Зейхеди ударом на 60 минуте оформил дубль. Однако приазовцы не сдавались и сумели забить три гола в ответ. Удачными ударами отметились Кулаков, Свитюха и Микитишин - 3:4.

Таким образом "Мариуполь" продолжил неудачное начало сезона - только один балл в активе и 15 место. "Заря" с 7-ю баллами поднялась на седьмую строчку.

В следующем туре "Заря" примет "Ворсклу", а "Мариуполь" отправится в гости к "Ингульцу".

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