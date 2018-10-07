"Зоря" перервала виграшну ходу "Шахтаря" в чемпіонаті України

На 17 хвилині після дальнього пострілу від Тайсона та відскоку від гравця "гірників", воротар "Зорі" Феліпе у карколомному стрибку здійснив сейв. Луганчани відповіли моментом Громова після якого в гру вступив П'ятов. На 39 хвилині у лівій зоні штрафної "Зорі" стався провал – Жуніор Мораес вразив ціль та відкрив рахунок.



На старті наступної половини Матвієнко збив у власній карній Кабаєва і до 11-метрової точки підійшов Ігор Харатін. П'ятов парирував удар, але одразу на добиванні Харатін виправив самого себе.



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Таким чином, 1:1 і "Шахтар" вперше зі стартового туру втрачає очки в чемпіонаті, однак з 28 залишається лідером таблиці.



Варто зазначити, що "Зоря" набрала 14 пунктів і замикає топ-5.