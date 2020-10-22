ЗМІ: в Україні торік продавали компромат на Байдена за 5 млн доларів

“Ймовірна доступність електронних листів, про яку раніше не повідомлялося, з’являється після нещодавніх заяв Джуліані про те, що він отримав приватні фотографії та електронні листи Хантера Байдена зі зламаного ноутбука, покинутого в штаті Делавер. Джуліані, який є особистим адвокатом президента Дональда Трампа, передав цей матеріал... новинним ресурсам, які розпочали його публікацію минулого тижня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Джуліані не відповів на прохання прокоментувати походження отриманих матеріалів.

“В інтерв’ю TIME (анонімний співрозмовник — ред.) описав пропозицію, яка була зроблена йому в Києві, столиці України, в середині вересня 2019 року. За словами (співрозмовника — ред.), ця особа відхилила пропозицію і лише докладно згадала про неї після публікації у New York Post минулого тижня. Ця особа стверджує, що люди, які пропонували цей матеріал, мали уявлення про покупця: вони сказали, що хочуть продати його республіканським союзникам президента Трампа. Їх запитувана ціна становила 5 мільйонів доларів...” — інформує TIME.

Минулого тижня газета New York Post опублікувала матеріал, в якому з посиланням на отримані електронні листи повідомило, що син кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена — Хантер Байден — нібито представив свого батька, тодішнього віце-президента США, представнику української енергетичної компанії, яка була у центрі суперечливої ситуації щодо звільнення прокурора, який розслідував діяльність компанії. У кампанії Байдена таку зустріч спростовують.

Трамп в світлі публікації New York Post звинуватив свого опонента на майбутніх виборах у брехні і причетності до корупції.

Як повідомлялося в УНН, раніше стало відомо, що республіканці в Сенаті США форсують розслідування діяльності сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні, коли він увійшов до правління енергетичної компанії Burisma.

Варто відзначити, що син колишнього віце-президента Байдена Хантер в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma, яка пов’язана з екс-міністром екології Миколою Злочевським.