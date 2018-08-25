ЗМІ: США розглядають введення нафтового ембарго відносно Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Білий дім розглядає можливість введення нових санкцій відносно нафтового сектору Венесуели. Обговорюється як повна заборона на торгівлю нафтою, так і точкові санкції, які не зроблять прямого впливу на громадян Венесуели. Про це в п’ятницю повідомила інформаційна служба McClatchy, посилаючись на джерела в адміністрації Трампа, інформує УНН.
За даними видання, американська влада вважає, що введення нафтового ембарго зробить серйозний вплив на уряд Ніколаса Мадуро, але при цьому побоюється вдаватися до таких кардинальних заходів. Адміністрація Трампа вважає, що це завдасть серйозної шкоди народу Венесуели і позначиться на американській нафтовій індустрії і громадянах США, які і так незадоволені зростанням цін на бензин.
У Білому домі розраховують, що нові санкції будуть узгоджені протягом трьох місяців. Уточнюється, що в останні декілька тижнів адміністрація президента і Держдепартамент запрошували фахівців з аналізу нафтового ринку, щоб оцінити передбачуваний ефект від введення обмежень.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати розглядають всі можливі варіанти дій по врегулюванню ситуації в Венесуелі. Про це повідомила в середу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс на регулярному брифінгу для журналістів.