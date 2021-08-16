Жителі Північної Каліфорнії опинилися в небезпеці через пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Тисячі будинків у Північній Каліфорнії опинилися під загрозою найбільшої в країні лісового пожежі через нестабільну погоду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Грози, які почалися з п’ятниці, не призвели до сильного дощу, але посилили вітер і спричинили удари блискавок по північній частині Сьєрри, де екіпажі боролися з місячною пожежею Діксі. Екстремальна спека повернулася в неділю, і очікується, що температура досягне 100 градусів (38 за Цельсієм).
Пориви до 80 миль / год (80 кілометрів на годину) у суботу привели полум’я ближче до Джейнсвілля, міста з населенням близько 1500 осіб на схід від Грінвілла, невеликої громади епохи золотої лихоманки, знищеної вогнем 10 днів тому.
Приблизно 21 000 федеральних пожежників, які працюють на землі, були відправлені на ліквідацію лісових пожеж у цей час рік тому.
Нагадаємо
Площа природної пожежі “Діксі”, що охопила північ штату Каліфорнія з середини липня, перевищила 202 тис. га.