Жіноча збірна України з гандболу успішно стратувала у відборі на ЧС-2017

"Жіноча збірна України з гандболу перемогла в стартовому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу - 2017 команду господаря, збірну Словаччини, з результатом 21:20 (9:13)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, українська жіноча збірна з гандболу перемогла на турнірі "Кубок Турчина-2016".