Жіноча збірна України з гандболу успішно стратувала у відборі на ЧС-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українська жіноча збірна з гандболу перемогла збірну Словаччини на стартовому матчі групового етапу відбору на Чемпіонат світу-2017. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
"Жіноча збірна України з гандболу перемогла в стартовому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу - 2017 команду господаря, збірну Словаччини, з результатом 21:20 (9:13)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, українська жіноча збірна з гандболу перемогла на турнірі "Кубок Турчина-2016".