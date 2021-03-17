Зеленський вимагає посилення боротьби з екологічною злочинністю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Посилення боротьби з правопорушеннями у сфері охорони довкілля має бути одним з основних пріоритетів кримінальної політики. Про це Президент Володимир Зеленський наголосив у відеозверненні, записаному для спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів з питань дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, передає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.
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“Масштаби та суспільна небезпека екологічної злочинності вимагають від правоохоронних та інших державних органів роботи на 200 відсотків своїх можливостей. Посилення боротьби з правопорушеннями у сфері охорони довкілля повинно бути одним із основних пріоритетів кримінальної політики”, — наголосив Глава держави.
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Так, за словами Зеленського, сьогодні погіршення якості повітря, питної води, продуктів є актуальною проблемою, що має негативний вплив на тривалість життя, захворюваність, і це питання турбує увесь світ.
Президент також нагадав про екологічне лихо від незаконного видобутку бурштину. Вже реалізовано низку кроків щодо легалізації видобутку та притягнення до відповідальності незаконних видобувачів.
“Проте ще недостатньо інформації про покарання за резонансні злочини у цій сфері, передусім — вчинені організованими групами. Хотілося б також почути, що зроблено для приведення у придатний стан лісових земель, які в результаті варварського полювання на бурштин перетворилися на пустелі”, — додав Зеленський.
Також Президент підняв питання необхідності посилення охорони лісового фонду України, нагадавши про закон про заборону здійснення суцільних рубок на гірських схилах Карпатського регіону, підписаний у 2019 році.
“Але громадяни поки що не отримали належної інформації про ліквідовані злочинні схеми у сфері обігу деревини, зокрема й посадки чиновників, причетних до них. Слабкою є й протидія контрабандному переміщенню деревини через митний кордон України”, — наголосив він.
Також Глава держави акцентував увагу на зоні відчуження довкола Чорнобильської АЕС, де 30 років триває безпрецедентний процес самовідновлення природних комплексів, притаманних цій території в минулому, без втручання людини.
“Це унікальний процес! Тому головною метою діяльності в Чорнобильській зоні є мінімізація екологічно негативних наслідків аварії та безумовна безпека в поводженні з радіоактивними відходами”, — зазначив Зеленський.
Довідково
Зазначимо, що за даними Держекоінспекції, у 2020 році стан лісів у порівнянні з 2019 роком погіршився та за рік збитки за порушення природоохоронного законодавства становили близько 312 млн гривень.