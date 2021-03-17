Зеленський вимагає посилення боротьби з екологічною злочинністю

КИЇВ. 17 березня. УНН. Посилення боротьби з правопорушеннями у сфері охорони довкілля має бути одним з основних пріоритетів кримінальної політики. Про це Президент Володимир Зеленський наголосив у відеозверненні, записаному для спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів з питань дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, передає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.