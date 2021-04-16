Зеленський: Росія досі не передала ОБСЄ списки для обміну

Цитата:

"Спочатку був обмін, а друга частина полонених "всіх на всіх" - ми передали списки ОБСЄ, я про це сказав пану Макрону й пані Меркель, списки з боку Росії, з боку сепаратистів вони ОБСЄ не передали", - розповів Зеленський.

Доповнення

Спікер Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, радник з інформаційної політики голови української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що на окупованій частині Донбасу бойовики утримують до 300 людей.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що переговори про обмін утримуваними особами між Україною і Росією на даний момент “практично заморожені” через позицію російської влади.



