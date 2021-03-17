Зеленський призначив Єрмаку нового заступника: що про нього відомо

"Призначити Брусила Ігоря Миколайовича заступником керівника Офісу Президента України", - йдеться у тексті документа.

Що відомо про нового заступника керівника ОПУ

Ігор Брусило був завідувачем відділу Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України.

У реєстрі декларацій вказано, що раніше Ігор Миколайович Брусило претендував на посаду керівника Служби Державного Протоколу та Церемоніалу в ОПУ.

Згідно з декларацією, у спільній власності з дружиною він має квартиру на 75,3 кв. м у Борисполі, що під Києвом, за мільйон гривень. І ще одну у власності - на 53,2 кв. м, також у Борисполі, за 73 502 грн. Також у декаларції вказані два автомобілі - обидва Nissan Qashqai, однак один - 2010 року випуску у власності дружини, інший - 2020 р.в. у користуванні.

Вказана у декаларації заробітна плата за основним місцем роботи - 593 044 грн. Готівкою має 1500 євро, 6500 дол. США, у дружини - 3000 дол. США. Має рахунки в АТ "Альфа-Банк". І кредит в АТ "Креді Агріколь Банк" на 175 083 грн (Майнове забезпечення: легковий автомобіль, вартість: 670 000 грн).

До слова

У керівника Офісу Президента Андрія Єрмака до цього призначення було вже вісім заступників.