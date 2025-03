Зеленський привітав з Днем народження королеву Єлизавету ІІ

“Від імені всіх українців я з задоволенням передаю теплі вітання Її Величності Королеві Єлизаветі в День народження Її Величності! Королева є символом мужності, віри і відданості. Я бажаю Її Величності і всім британцям міцного здоров’я, гармонії і благополуччя”, - написав Глава держави.

Нагадаємо, Королеві Великої Британії Єлизаветі II 21 березня виповнюється 94 года.

Як повідомляв УНН, раніше Єлизавета II вперше скасувала салют на свою честь через пандемію коронавірусу.

On behalf of all Ukrainians, I have the pleasure to convey warm greetings to Her Majesty The Queen @RoyalFamily on Her Majesty’s Birthday! The Queen is a symbol of courage, faith & devotion. I wish Her Majesty&all Britons good health, harmony & well-being #HappyBirthdayHerMajesty pic.twitter.com/wWWOYbI11I

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2020