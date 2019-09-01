Зеленський пояснив Пенсу, що допоможе Україні побороти корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Молодий уряд, кадрові призначення та більше 70 законопроектів допоможуть Україні перемогти корупцію. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом у Варшаві, передає УНН.
Зеленський одразу відзначив, що три дні тому розпочала роботу нова Верховна Рада України.
“... у перший же день зареєстрували близько 74 законопроектів, які допоможуть реформувати українську систему, які допоможуть не лише боротися, але перемогти корупцію”, — сказав він.
Зеленський також додав, що Вищий антикорупційний суд розпочне 5 вересня і запевнив, що "ми перезапускаємо наші інші антикорупційні органи".
"Змінили голову СБУ, зараз у нас нарешті новий генеральний прокурор і новий молодий уряд... ми дійсно налаштовані перемогти, побороти корупцію", - сказав він і додав, що не хоче чекати 5 років, а запустити головні реформи упродовж першого року роботи нової команди.
Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс заявив у неділю, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Україні.