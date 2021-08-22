Зеленський попросив президента Туреччини сприяти звільненню 100 кримських татар, яких незаконно утримує Росія
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський напередодні саміту “Кримська платформа” провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом і попросив його надати сприяння у звільненні понад 100 кримських татар, яких незаконно утримує Росія. Про це УНН повідомили в ОП.
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Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина з перших днів ініціювання Кримської платформи підтримувала й надалі підтримуватиме її роботу. Він також повідомив, що Турецьку Республіку на установчому саміті ініціативи представить міністр закордонних справ.
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“Переконаний, що Кримська платформа стане дієвим інструментом у справі звільнення незаконно окупованого Криму”, — сказав Президент Туреччини.
Президент України окремо звернувся до лідера Туреччини з проханням надати сприяння у звільненні понад 100 кримських татар, яких незаконно утримує Російська Федерація. Під час розмови Глава Української держави запросив Президента Туреччини здійснити візит в Україну.
Нагадаємо
“Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.
В установчому саміті “Кримської платформи” візьмуть участь делегації понад 40 країн й організацій.
Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками очікується ухвалення декларації.