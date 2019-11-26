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Зеленський похизувався турборежимом: за майже три місяці прийняли 82 закони

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Україні за два з половиною місяці було прийнято 82 закони. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Цифровому форумі Digital society sandbox в Естонії, передає УНН.

"Наша глобальна мета – побудувати країну з добре розвиненою цифровою економікою. Наразі законодавчий процес в Україні дехто називає "шаленим принтером", "турборежимом" через неймовірну кількість законів, які ми приймаємо. Це є правда, ми за два з половиною місяці прийняли 82 закони, це поліпшує бізнес-клімат в Україні і по-трішечки боремось з корупціонерами", - сказав Президент України.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський сьогодні заявив, що віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров та міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонської Республіки Каймар Кару сьогодні підпишуть меморандум, який "відкриває нову еру" в українсько-естонських цифрових відносинах.

Українські Національні Новини

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