Завтра в Україні стане трохи прохолодніше

По всій території України дощу завтра не очікується. Вночі холодніше усього на сході України та у Львівській області +5-7 градусів, найтепліше в Одеській області +9-11.

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В день найтепліше в Ужгороді, Миколаєві, Дніпрі та Херсоні + 20-21.

На решті територій України повітря прогріється до +14-17.



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Нагадаємо, у холодну пору року в Україні будуть можливі рясні інтенсивні опади, подібні до аномальних злив цього літа.