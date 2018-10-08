Завтра в Україні стане трохи прохолодніше
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Завтра, 9 жовтня, в Україні буде сухо та сонячно. Температура повітря в день 14-17 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
По всій території України дощу завтра не очікується. Вночі холодніше усього на сході України та у Львівській області +5-7 градусів, найтепліше в Одеській області +9-11.
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В день найтепліше в Ужгороді, Миколаєві, Дніпрі та Херсоні + 20-21.
На решті територій України повітря прогріється до +14-17.
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Нагадаємо, у холодну пору року в Україні будуть можливі рясні інтенсивні опади, подібні до аномальних злив цього літа.