Завтра в Україні буде сонячно і тепло
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Завтра, 8 жовтня, в Україні буде сухо та сонячно. Температура повітря в день 17-20 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
По всій території України дощу завтра не очікується. Вночі холодніше усього на сході України +4-6 градусів, найтепліше на заході +8-10.
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В день найтепліше у Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях, а також у м. Києві + 19-21.
На решті територій України повітря прогріється до +19.
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