Засуджено водія, який на краденому автомобілі збив насмерть працівника автомийки

КИЇВ. 25 лютого. УНН. За принципової позиції столичної прокуратури Солом’янським районним судом м. Києва до 7 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який на викраденому автомобілі вчинив ДТП із смертельними наслідками та покинув місце події, залишивши потерпілого у небезпеці. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.