Засуджено водія, який на краденому автомобілі збив насмерть працівника автомийки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. За принципової позиції столичної прокуратури Солом’янським районним судом м. Києва до 7 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який на викраденому автомобілі вчинив ДТП із смертельними наслідками та покинув місце події, залишивши потерпілого у небезпеці. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
ДТП сталася 20 липня 2017 року на вул. на вулиці Борщагівській у Києві.
Установлено, що напередодні аварії зловмисник викрав у свого знайомого автомобіль BMW. Перебуваючи за кермом у нетверезому стані, обвинувачений не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та на великій швидкості врізався у автомийку. Внаслідок ДТП загинув 36-річний співробітник автомийки, який вийшов перший день на стажування.
Водій намагався втекти з місця події, проте невдовзі був затриманий свідками.
Суд погодився із позицією прокуратури та визнав доведеною вину обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці), ч. 2 с. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
До набрання вироком законної сили запобіжний захід обвинуваченому у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.
Як повідомляв УНН, у Києві до 8 років позбавлення волі засуджено жінку, яка через ревнощі вбила знайому.