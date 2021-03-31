“ЗА МАЙБУТНЄ” заявляє про втручання “Слуги народу” у підрахунок голосів у 87-му окрузі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Партія “ЗА МАЙБУТНЄ” вимагає від керівництва “Слуги народу” не втручатися у підрахунок голосів в окрузі № 87, що на Прикарпатті. Відповідна заява опублікована на сайті партії, передає УНН.
У ній йдеться, що, за даними незалежного екзит-полу групи “Рейтинг” та паралельними підрахунками штабів “ЗА МАЙБУТНЄ” та “Свободи”, перемогу здобув Олександр Шевченко, однак партія влади намагається змінити результат.
“Спочатку кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк заявив про свою перемогу, потім очільник провладної партії Олександр Корнієнко розповів про фальсифікації. Водночас представники “Опори” та “Чесно”, які стежать за виборами, не зафіксували жодних порушень.
Після заяви Корнієнка відбулося “замінування” окружної виборчої комісії у Надвірній, де триває підрахунок голосів. З ОВК вивели майже всіх спостерігачів та членів дільничних комісій, при цьому вона продовжувала роботу.
Протоколи від ДВК з перемогою Шевченка ОВК відправляє на перерахунок та уточнення. Щоб здати документи, люди чекають просто на вулиці вже понад три доби!
Крім того, “Слуга народу” відправила “десант” з 28-ми народних депутатів, щоб “проконтролювати підрахунок голосів”, — йдеться в заяві.
Депутатська група “Партія “ЗА МАЙБУТНЄ” закликає членів окружної комісії провести чесний підрахунок голосів, правоохоронні органи — попередити спроби фальсифікації, а партію “Слуга народу” — не втручатися у виборчий процес.
Нагадаємо, довибори до Верховної Ради на Прикарпатті в окрузі № 87 завершилися 28 березня, але результати не оприлюднили досі, процес підрахунку заблокований через те, що окружна виборча комісія не може зібрати кворум. Відсутній, зокрема, представник “Слуги народу”, а голова ОВК другий день не виходить не зв’язок.