Юніорська збірна України тріумфувала на боксерському турнірі в Ірландії

Відповідно до результатів проведених поєдинків в активі нашої команди 10 золотих нагород.



Чемпіонами змагань у складі збірної України стали: Дмитро Молодан, Роман Литвинов, Владислав Васьковський, Максим Городнюк, Максим Власюк, Геннадій Масленніков, Юрій Захараєєв, Володимир Кушнір, Микита Хрипко, Андрій Хапецький.



Варто відзначити, що завдяки такому потужному виступу юніорська збірна України здобула перше місце у загальному медальному заліку. Окрім того, кращим тренером турніру було визнано старшого наставника української команди Олега Кудінова. Також нагороду отримав і український суддя Павло Василинчук, який став кращим суддею змагань.



Зауважимо, участь в змаганнях приймали 8 збірних команд, серед яких: Норвегія, Данія, Німеччина, Латвія, Литва та Палестина.



Як повідомляв УНН, ірландський боєць Конор Макгрегор заявив, що очікує на реванш після поразки в бою з росіянином Хабібом Нурмагомедовим за титул чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату).