ЄС запроваджує новий підхід до свободи пересування під час пандемії COVID-19: що зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Європейський союз запроваджує індивідуальний підхід до свободи пересування громадян під час пандемії COVID-19. Відтепер права мандрівників залежатимуть від їх індивідуального санітарного статусу, а не від того, де вони живуть, повідомляє УНН з посиланням на пресреліз Ради ЄС.
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"Згідно з новими рекомендаціями, прийнятими у вівторок, заходи по боротьбі з COVID-19 повинні застосовуватися з урахуванням санітарного статусу людини, а не ситуації в регіоні проживання, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні", - йдеться в заяві.
Деталі
Нові рекомендації означають, що статус вакцинації, тестування або одужання мандрівника від COVID-19, підтверджений дійсним цифровим сертифікатом, відтепер буде ключовим визначальним фактором.
Нові правила вступлять в дію з 1 лютого.
"Туристи, які мають дійсний цифровий паспорт вакцинації Євросоюзу, не повинні піддаватися додатковим обмеженням на вільне пересування", - йдеться в тексті документа.
При цьому, ті, хто не має цифрового сертифіката, може бути зобов'язаний пройти тест до прибуття або не пізніше, ніж через 24 години після прибуття.
Додамо
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія з 1 березня 2022 року зніме всі обмеження на в'їзд для всіх іноземців, які повністю вакциновані від коронавірусу.