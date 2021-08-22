Єгипет закриває перехід Рафах на кордоні з сектором Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Єгипет має закрити перехід Рафах на кордоні з сектором Газа до подальшого повідомлення у понеділок, 23 серпня. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters та єгипетські джерела безпеки.
Деталі
Палестинська фракція ХАМАС, яка контролює Газу, заявила, що Єгипет отримав повідомлення про рішення закрити перехід в обох напрямках, не повідомляючи деталей.
За даними двох єгипетських джерел безпеки, закриття було зроблено з міркувань безпеки після ескалації в суботу між Ізраїлем і ХАМАС, коли ізраїльська авіація завдала ударів по місцях Гази після стрілянини через кордон Гази з Ізраїлем напередодні.
Доповнення
Єгипет залишав перехід відкритим під час та після 11-денного конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом у травні, доставляючи допомогу та будівельні матеріали через Рафах, допомагаючи укласти перемир’я між двома сторонами.