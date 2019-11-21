Єдина претендентка на посаду голови Держкіно не пройшла за конкурсом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно Юлія Сінькевич не пройшла за конкурсом. Про це сама Сінкевич повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Конкурс на посаду Голови Держкіно України - Раунд IV - фінал і game over. Я не проходжу далі! З днем гідності всіх!", - написала кандидатка.
Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, за результатами декількох етапів відбору голови Держкіно стала єдиною претенденткою на посаду. Але вона не змогла набрати необхідну кількість балів для перемоги у конкурсі.
"Конкурс на посаду голови Держкіно виявився фарсом, а ситуація в якій опинилося агентство, а з ним і українське кіно, є знову драматичною та кризовою. Я не уявляю, хто тепер взагалі погодиться брати участь в подальших конкурсах на цю посаду. Особливо після перегляду так званої "співбесіди", за результатами якої реально компетентна Юлія Сінкевич вибула з цього конкурсу", - прокоментував у Facebook колишній очільник Держкіно Пилип Іллєнко.
Відео співбесіди конкурсної комісії з головною претенденткою оприлюднили в Youtube.
Нагадаємо, Рада з державної підтримки кіно виділила понад 80 млн грн на створення 11 фільмів.