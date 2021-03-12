Ярославський отримав дозвіл на відкриття казино у його п'ятизірковому luxury-готелі Kharkiv Palace
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace, який належить відомому українському бізнесмену Олександру Ярославському, отримав дозвіл Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на відкриття першого в Харкові казино. Про це повідомила група DCH на своєму офіційному сайті з посиланням на отриманий документ від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, пише УНН.
"Компанія "ФКМ-4", що входить до групи DCH, отримала дозвіл Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на відкриття казино в п'ятизірковому luxury-готелі Kharkiv Palace", - сказано в повідомленні на сайті групи Ярославського.
Як уточнили в прес-службі DCH, загальна площа майбутнього першого в Харкові казино складе понад 1 300 квадратних метрів.
"Видати ТОВ "ФКМ-4" дозвіл, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор в гральному закладі вимогам, встановленим Законом України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", розміщеного на першому поверсі і в групі приміщень антресолі над першим поверхом готелю "Харків Палац", - привели на сайті DCH цитату з рішення КРАІЛ.
Відповідні документи компанія "ФКМ-4", згідно з рішенням Комісії, отримає впродовж п'яти днів. В цей же термін на офіційному сайті регулятора азартних ігор буде офіційно опублікована інформація про видачу дозволу.
П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace - візитна картка першої столиці України, який був зведений за ініціативою і на кошти відомого українського бізнесмена з TOP-10 Forbes Ukraine Олександра Ярославського в рамках підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012), і став першим готелем класу люкс в місті. Загальна сума інвестицій в проект склала близько 126 млн дол. До нинішнього часу Kharkiv Palace*5 став улюбленим місцем для проведення знакових світських і ділових заходів, готель зустрічає політиків і дипломатів світового рівня, зірок кіно, музики і спорту.
Згідно авторитетним міжнародним рейтингам, п'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace входить до переліку найбільш фешенебельних готелів України і Східної Європи.